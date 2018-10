Joey King de «The Kissing Booth» a rasé ses cheveux et elle est tout simplement magnifique

L’actrice Joey King a rasé sa tignasse pour un prochain rôle et elle est plus belle que jamais!

Quelques jours après avoir teint ses cheveux en bleu, Joey nous surprend à nouveau en rasant son coco pour une émission.

Joey jouera dans une série sur la véritable histoire de Gypsy Rose Blancharde, une jeune fille qui a tué sa propre mère en 2015.

La raison derrière ce meurtre donne froid dans le dos: la mère de Gypsy Rose lui a fait croire toute sa vie que cette dernière était gravement malade, qu’elle ne pouvait pas marcher, qu’elle avait une déficience intellectuelle et plus encore, alors qu’elle était en parfaite santé... jusqu'au jour où Gypsy en a eu assez de cette torture.

Vous pouvez voir toute l'histoire dans le documentaire Mommy Dead and Dearest produit par HBO.

Puisque la mère de Gypsy Rose lui rasait les cheveux pour lui faire croire qu’elle était atteinte d’un cancer, Joey a donc subi la transformation elle aussi.

Malgré l’histoire tragique derrière la coiffure, on doit avouer que cette coiffure lui va à ravir.

C’est d’ailleurs la troisième fois que Joey se rase la tête, après l’avoir fait en 2011 pour The Dark Knight Rises et en 2014, pour le film Wish I Was Here.

Joey confie que toutes les femmes devraient se raser la tête une fois dans leur vie, car c’est une expérience libératrice et «empowering».

On a déjà hâte de la voir dans son prochain rôle!

