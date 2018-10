Kanye West rencontrera Trump à la Maison-Blanche cette semaine

Kanye West devrait déjeuner avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, cette semaine puis ensuite rencontrer le président des États-Unis.

«M. Kushner, qui est un des conseillers de M. Trump, s’est concentré sur le système carcéral et judiciaire, et une des personnes au fait pour cette rencontre a déclaré que M. West voulait parler des opportunités de travail pour les anciens condamnés. Il espère aussi aborder avec M. Trump le sujet des emplois dans l’industrie à Chicago, où M. West a grandi et a récemment dit vouloir retourner vivre», peut-on lire dans le New York Times.

Ce ne sera pas la première rencontre entre Kanye West et Donald Trump depuis les dernières élections présidentielles. Le rappeur avait rencontré le président des États-Unis peu après son élection en 2016.

Cette nouvelle rencontre survient après le soutien appuyé qu’a affiché Kanye West jusque sur le plateau de l’émission de fin de soirée Saturday Night Live ces dernières semaines et ses commentaires sur le 13e amendement – celui qui a mis fin à l’esclavage – demandant à «l’abolir» puis à «l’amender».