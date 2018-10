La Caisse de dépôt parie sur l'investissement durable

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s’allie avec l’entreprise britannique Generation Investment Management, spécialiste des placements durables afin d’investir 3 milliards $ américains dans ce secteur.

Le partenariat CDPQ-Generation va cibler les sociétés qui ont des perspectives de croissance solides à long terme et qui auront un effet positif sur l'environnement et la société humaine en utilisant des technologies qui favorisent le changement.

FNZ est la première entreprise à bénéficier de ce partenariat. Son objectif est de transformer la façon dont les institutions financières servent leurs clients en matière de gestion du patrimoine. Le partenariat CDPQ-Generation a acquis une participation majoritaire dans FNZ dans une transaction qui évalue la valeur de l'entreprise à 1,65 milliard £ (2,86 milliard $).

«Nous avons créé FNZ en posant cette question, a dit Adrian Durham, chef de la direction et fondateur de FNZ, par voie de communiqué: comment la technologie peut-elle résoudre les problèmes auxquels font face les consommateurs de produits d'épargne à long terme? Nous avions constaté que des épargnants pouvaient voir leur revenu de retraite chuter de moitié seulement à cause des charges administratives déduites.»

L'entreprise néo-zélandaise FNZ gère plus de 330 milliards £ d'actifs (558 milliards $) pour plus de 5 millions de clients de certaines des plus grandes institutions financières au monde.

«La mission première de FNZ d'améliorer l'implication et de réduire les coûts pour les investisseurs de long terme dans tous les segments du marché de la gestion du patrimoine a considérablement amélioré l'accès, les choix et la transparence en matière d'épargne à long terme pour tous les consommateurs», a dit Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des Placements privés à la CPDQ.

La CDPQ prévoit, au total, investir 3 milliards $ américains sur 8 à 15 ans au travers de ce partenariat, soit une durée plus importante que les investissements typiques dans le secteur privé. «Ce partenariat nous offre l'occasion de déployer des capitaux sur une plus longue période, ce qui est à la base même de l'investissement durable», a indiqué David Blood, associé senior chez Generation, entreprise cofondée par l’environnementaliste et ancien vice-président des États-Unis, Al Gore.

«La durabilité commence avec l'implication à long terme; c'est la raison pour laquelle nous avons fait de l'investissement à long terme la pierre angulaire de CDPQ-Generation», a ajouté Michael Sabia, président de la CDPQ.