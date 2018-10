Benn et Ouellet: La paire inattendue

À quelques jours de l’ouverture de la saison, on se demandait si Jordie Benn et Xavier Ouellet seraient en mesure de se tailler un poste tous les deux au sein de l’équipe. Une semaine et demie plus tard, il semble qu’ils soient maintenant bien installés sur la troisième paire de défenseurs de l’équipe.

Évidemment, on peut se demander qu’elle serait leur rôle si Shea Weber et David Schlemko n’étaient pas sur la touche. Toutefois, leur solide tenue lors des deux premiers matchs de la saison régulière rendra la tâche difficile à Claude Julien dans le cas où il souhaiterait réinsérer Karl Alzner dans la formation.

Jamais il n’aurait été possible de prévoir un tel revirement de situation. Après tout, Alzner a passé la totalité de la dernière campagne sur le top 4 de la brigade défensive, pendant que Benn visitait la passerelle à quelques occasions, dont lors de deux des trois derniers matchs de la campagne.

«Ce ne sont que deux matchs, mais ça va bien. Espérons que ça se poursuive, a indiqué l’athlète de 31 ans. Je n’ai rien fait de particulier cet été. Il fallait apprendre de la saison dernière et revenir avec une attitude positive.»

Un voeu pieux avec lequel se sont présentés tous ses coéquipiers. Même chose du côté de ceux que Marc Bergevin avait invités pour livrer une chaude lutte aux vétérans de cette campagne désastreuse.

«À part quelques vedettes, le poste de tous les joueurs est en danger à chaque camp d’entraînement», a rappelé Benn.

«En plus, dorénavant, tous les jeunes qui se présentent savent jouer et luttent pour se tailler une place», a-t-il ajouté.

Ouellet affamé

Photo PIerre-Paul Poulin

Âgé de 25 ans, Ouellet ne peut plus être considéré comme l’un de ses jeunes qui poussent. Toutefois, son statut précaire chez les Red Wings au cours des deux dernières campagnes l’a fait s’amener à Montréal avec la même détermination qu’une verte recrue.

«Je ne sais pas si c’est un avantage (sur les autres), mais j’ai appris de cette situation. J’ai quelque peu changé ma mentalité, la façon dont je me prépare. Tous les jours comptent, que ce soit une pratique, un entraînement matinal ou un match, je dois toujours être prêt à m’améliorer, montré que je suis présent et que je veux être là», a expliqué l’ancien capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Par la même occasion, il a profité de la période estivale pour rehausser son niveau de confiance.

«Je suis arrivé au camp confiant, je savais que je pouvais le faire. On m’a donné une opportunité, je l’ai saisie et je vais continuer de saisir toutes celles que j’aurai.»

Et pour l’instant, il semble y avoir de belles affinités entre Benn et lui.