Les Violons du Roy en tournée aux États-Unis

Les Violons du Roy sont de retour sur la route. Après des concerts présentés au Mexique, au Brésil et en Colombie en juin dernier, l’ensemble québécois présentera six concerts aux États-Unis au cours des onze prochains jours.

Une série de spectacles dans six universités américaines, qui suit la parution de l’album ARC, du contre-ténor américain Anthony Roth Costanzo, consacré à des œuvres de Haendel et de Philip Glass.

Un disque enregistré durant l’été 2017 au Palais Montcalm et qui vient tout juste d’être lancé sous l’étiquette Decca Gold de Universal Records.

Le chanteur new-yorkais de 36 ans et les Violons du Roy, sous la direction du chef Jonathan Cohen, lancent cette tournée ce soir, à l’auditorium Jorgensen de l’Université du Connecticut.

Elle se poursuivra ensuite à l’Université Duke en Caroline du Nord (12 octobre), à l’Université Bucknell en Pennsylvanie (14 octobre), à l’Université Akron en Ohio (16 octobre), au Virginia Polytechnic Institute à Blacksburg en Virginie (19 octobre) et à l’Université Purdue dans l’Indiana (21 octobre), où le chef invité Nicolas Ellis dirigera l’ensemble québécois.

Les 32 musiciens et deux accompagnateurs ont quitté Montréal mardi matin, à bord d’un autobus, après une nuit passée dans la métropole. Le chef Jonathan Cohen et Anthony Roth Costanzo rejoindront le groupe mercredi, pour le premier spectacle de cette tournée.

Une aventure excitante

Cette tournée, précise Laurent Patenaude, directeur principal de l’administration artistique des Violons du Roy, est différente en raison du matériel sonore qui sera interprété, soit la musique baroque de Haendel et la musique symphonique moderne de l’Américain Philip Glass.

« C’est un projet atypique, et nous sommes heureux d’aller le présenter sur scène. Anthony Roth Costanzo est une fierté américaine qui prend actuellement son envol. On sent, à travers les réseaux sociaux, que les diffuseurs sont contents de présenter ce projet. C’est intéressant », a-t-il dit.

Pour Pascale Giguère, premier violon de l’ensemble québécois, cette tournée est très excitante.

« Anthony est derrière tout ce projet. Il en est vraiment l’âme et l’inspiration. Je pense à lui qui va être tellement heureux de le présenter et j’ai envie de le suivre dans cette aventure », a-t-elle fait remarquer, lors d’un entretien.

La musicienne précise qu’il s’agit d’une longue tournée, avec des déplacements de cinq, six et sept heures à bord de deux autobus, et deux vols d’avion.

« Il y a beaucoup de route, c’est difficile physiquement et il faut être en forme, le soir, sur scène. On ne rajeunit pas, et les tournées représentent toujours un grand défi. On est une belle gang, l’atmosphère est bonne, et c’est toujours plaisant de partir sur la route avec les Violons », a-t-elle confié.