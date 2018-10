Maxim Roy dans une série de CBS

Maxim Roy apparaîtra dans Blood and Treasure, une nouvelle série du réseau américain CBS, présentement en tournage à Montréal. L’agence de l’actrice a confirmé la nouvelle au Journal mardi.

Créé par Matt Federman et Stephen Scaia, le tandem derrière Limitless et Jericho, ce drame d’action et d’aventures prendra l’antenne l’été prochain et racontera l’histoire d’un antiquaire (Matt Barr) et d’une trafiquante d’art (Sofia Pernas) qui s’unissent pour arrêter un terroriste qui finance ses attaques en pillant des trésors.

La première saison comprendra 13 épisodes.