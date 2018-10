Nouveau préavis de grève chez Revenu Québec

MONTRÉAL | Deux nouvelles journées de grève sont prévues chez les employés de Revenu Québec, le 13 et 14 octobre prochain.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) souhaite dénoncer l’absence de mandat de la partie patronale à la table de négociation sur les demandes salariales.

La SPGQ nie les propos du président-directeur général de Revenu Québec, Éric Ducharme, qui a affirmé le 25 septembre dernier avoir proposé des bonifications de l’offre salariale déposée en mai dernier. Selon le syndicat, Revenu Québec propose toujours une grille salariale inférieure au reste de la fonction publique.

«Jusqu'à maintenant, les rencontres de négociation n'ont servi qu'à analyser des scénarios où des montants étaient soustraits à un groupe et attribués à un autre. Le SPGQ estime que cette situation vise à minimiser les écarts négatifs par rapport à la structure salariale de la fonction publique», explique Richard Perron, président du SPGQ, par voie de communiqué.

Les 4600 employés de Revenu Québec avaient déjà tenu des piquets de grève les 11 et 12 août et les 29 et 30 septembre dernier.