Où les amateurs de vitesse peuvent-ils s’amuser au Québec?

Depuis quelques temps, les amateurs de sports automobiles sont en peine.

Plusieurs circuits et pistes de course ferment leurs portes, tant pour des raisons financières que légales. Pourtant, plusieurs passionnés désirent encore aujourd’hui pratiquer le sport qu’ils apprécient dans un environnement sécuritaire sans mettre la vie des autres en péril sur les voies publiques. Alors où peuvent-ils aller pour se divertir en toute sécurité?

À lire aussi: Les 10 berlines les plus rapides en 2019

À lire aussi: Les 10 plus belles voitures du Québécois Olivier Benloulou

Autodrome St-Eustache

JAG imaging

Cette année, l’Autodrome St-Eustache a annoncé qu’elle fermerait ses portes à la fin de la saison 2019. Cela dit, il reste encore une saison complète où les amateurs de sports automobiles pourront venir assister ou participer à des événements enlevants. D’ici là, l’équipe de l’autodrome fera affaires avec le circuit ICAR où ils transfèreront certaines de leurs activités commerciales.

Le Grand Prix de Trois-Rivières

Dany Massicotte

Le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) présente chaque année quelques jours de courses automobiles enlevantes, allant de la Coupe Micra à la NASCAR Pinty’s. Il est vrai que ces évènements sont davantage réservés aux professionnels qu’aux amateurs, mais il n’en demeure pas moins que le spectacle est grandement apprécié!

Circuit du Mont-Tremblant

Jean-François Savoie

Le Circuit du Mont-Tremblant accueille chaque année plusieurs évènement sportifs dont la dorénavant célèbre Coupe Micra, mais aussi des activités corporatives, publiques et privées.

Courses de voitures à Sanair

Musée Gilles-Villeneuve

La piste de course Sanair offre divers forfaits pour les amateurs. Il est possible entre autres d’acheter un accès à la piste pour venir tester son bolide à grande vitesse dans un cadre sécuritaire.

Autodrome de Granby

Metalia

L’équipe de l’Autodrome de Granby se vante de pouvoir offrir à ses consommateurs la piste sur terre battue la plus rapide au Canada, rien de moins! Effectivement, on organise un ensemble d’évènements lucratifs et caritatifs liés aux sport automobile professionnel, mais on offre également la possibilité aux amateurs de conduite de parcourir 20 tours pour 20 $ tous les vendredi soirs!

Autodrome de Drummondville

Autodrome Drummondville

Si vous cherchez un endroit familial où vous êtes autant divertis qu’impressionnés, l’Autodrome de Drummondville est un incontournable. Il est possible d’assister à des courses de diverses catégories dont la classique automnale, les modifiés 358 et les STR. Il y en a assurément pour tous les goûts.

Autodrome Chaudière

360 Nitro

Depuis son ouverture en 1992, l’Autodrome Chaudière situé à Vallée-Jonction en Beauce présente des courses de type quart de mille. Le circuit offre un calendrier d’évènements bien rempli qui saura plaire à tous les publics.



Le Circuit ICAR

Laita Photography

Directement situé sur l’ancienne piste de décollage de l’aéroport de Mirabel, le Circuit ICAR offre encore aujourd’hui la possibilité aux passionnés de sports automobiles de perfectionner leurs techniques de conduite via des cours ou des évènements.

Courses de motocross à Sanair

Sanair Motocross

En plus des droits d’accès pour les voitures, la piste de course Sanair permet également aux motocross de tester leurs motos, et ce, 7 jours sur 7. En plus du motocross, les passionnés peuvent également participer à une course d’accélération quart de mille, de conduite sur route glacée ou même de voitures téléguidées!



Piste d’accélération de Pont-Rouge

Dragpontrouge

Depuis 1966, la piste d’accélération de Pont-Rouge offre la possibilité tant à ses spectateurs qu’aux pilotes amateurs du Québec de vivre l’expérience d’une course d’accélération de type quart de mille. En échange d’une dizaine de dollars, on vous permet de tester votre voiture comme il se doit! Cependant, on a diminué considérablement les évènements cette année suite à une mise en demeure d’un groupe de résidents avoisinants.