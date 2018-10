Robert De Niro se moque de Brett Kavanaugh

Robert De Niro a profité de son invitation à un gala de charité pour s'en prendre à Brett Kavanaugh, le tout nouveau membre de la Cour suprême américaine.

Avant la confirmation du juge controversé, samedi dernier, son penchant pour l'alcool avait été exploré en détails lors d'une audition au Sénat pour déterminer s'il était apte à assumer cette fonction essentielle dans la hiérarchie judiciaire aux États-Unis. À plusieurs reprises, Brett Kavanaugh avait déclaré « j'aimais la bière » pour expliquer ses excès présumés alors qu'il était étudiant.

Pour Robert De Niro, qui n'a jamais caché son mépris pour Donald Trump et son administration, c'était l'occasion rêvée d'envoyer une pique à l'establishment conservateur, dont fait partie le juge, proche de Donald Trump.

D'après Variety, lors d'un discours au bal du Carousel of Hope organisé ce samedi par la milliardaire Barbara Davis, la star mythique de Raging Bull a lancé : « je vous rappelle que le vin et la bière coulent à flots ce soir. Mais faites attention, si vous en buvez trop, vous pourriez vous retrouver à la Cour suprême ».

L'acteur commence à être connu pour ses sorties polémiques. Dans un discours aux Tony Awards en juin dernier, Robert De Niro avait directement attaqué le président américain. « Va te faire f*utre Trump », avait-il notamment déclaré.

Samedi, il est revenu sur cet « incident ». « C'est très courageux de ta part Barbara de me donner cette opportunité. Je pense que tout le monde a peur que je lâche un "vaaa te...". Mais ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. Pas ce soir en tout cas », a-t-il expliqué en riant.

La Carousel of Hope réunit chaque année des célébrités et des invités richissimes dans le but de lever des fonds pour la recherche médicale pour les enfants malades. Cette année, Barbara Davis a réussi à lever 1,9 million de dollars.