Roy surpris du début de saison

Parmi les facteurs expliquant ce bon début, pas de doute que le trio de Philipp Kurashev vient en haut de liste. En compagnie d’Aleksei Sergeev et Louis-Filip Côté, cette unité a inscrit plus de la moitié des buts de l’équipe cette saison, soit 13 des 24 filets.

« Les gens qui nous regardent trouvent peut-être qu’on manque de profondeur en attaque, ce qui va nous empêcher de marquer soir après soir. Pour l’instant, je trouve que le trio de Philipp Kurashev fait un bon travail tout comme celui d’Andrew Coxhead, que j’adore. Est-ce que Matthew Grouchy pourrait nous en donner plus de temps en temps ? Peut-être, mais il est sur la bonne voie, tout comme Pierrick Dubé ou Olivier Mathieu. On essaie de simplifier le plus possible l’attaque en mettant la rondelle au filet et en travaillant devant le but. »