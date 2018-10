Tournage de «Freaks and Geeks»: une actrice affirme avoir été agressée par James Franco

L’actrice Busy Philipps accuse James Franco de s'être attaqué à elle physiquement lors du tournage de la série-culte Freaks and Geeks.

Dans un extrait récemment publié de ses mémoires, This Will Only Hurt A Little, l'actrice âgée de 39 ans a raconté ses expériences avec James Franco, qui a déjà fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle au cours des 18 derniers mois, révélant qu'il s'en est pris à elle après une scène qui obligeait l'actrice à le frapper à la poitrine.

« Il m'a attrapé les deux bras et m'a crié dessus : ''Ne me retouche jamais'' et il m'a jetée à terre. Je suis tombée sur le dos. Ça m'a coupé la respiration, » a-t-elle écrit. La star américaine révèle que l'acteur lui a présenté ses excuses le lendemain, après que les producteurs et le réalisateur de la série l’ont forcé à le faire.

Dans This Will Only Hurt a Little, qui sera disponible le 16 octobre, elle détaillera également l'agression sexuelle dont elle a été victime à l'âge de 14 ans.

Elle a récemment parlé de l'incident après avoir publié une photo d'elle âgée de 14 ans sur les réseaux sociaux, et a expliqué que c'est à quoi elle ressemblait quand elle a été violée.

« C'est moi à 14 ans, a-t-elle écrit sur Instagram. L'âge auquel j'ai été violée. Il m'a fallu 25 ans pour dire ces mots. J'en ai parlé dans mon livre. Je l'ai enfin dit à mes parents et à ma sœur, il y a quatre mois. Aujourd'hui est le jour où nous ne sommes plus silencieux. Nous tous. »

Busy Philipps n'a pas donné d'autres détails, mais en faisant la promotion de son livre dans le talk-show The Ellen DeGeneres Show la semaine dernière, elle a fondu en larmes alors qu'elle parlait de sa décision de parler de son calvaire, d'abord dans le livre, puis sur les réseaux sociaux.

« Ce n’était pas quelque chose que j’avais envie d’exploiter sur les réseaux sociaux... C’était difficile. Et vraiment effrayant... J’ai un enfant de 10 ans, alors quand je regarde ce bébé (se référant à la photo d'elle qu'elle a postée sur Instagram), je vois ma gamine. C’est malheureusement l’horreur la plus banale. Je me débats avec ça depuis si longtemps. »