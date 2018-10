Une Chic soirée

Régis Labeaume, maire de Québec, a accepté la présidence d’honneur de la 11e soirée Chic au profit de la Fondation Sclérodermie Québec, qui se tiendra le jeudi 18 octobre, dès 18 h, au Domaine Cataraqui, du 2141, Chemin Saint-Louis à Québec. Les profits de ce cocktail dînatoire haut de gamme, tout en couleurs et en saveurs, serviront à l’élaboration de nouveaux traitements pour atténuer la souffrance des patients, à trouver des moyens de freiner la progression de la maladie et à établir plus rapidement le diagnostic. La sclérodermie, surnommée la « maladie qui momifie », est une maladie chronique méconnue, potentiellement mortelle, qui touche quelque 16 000 Canadiens. Renseignements : www.soireedinatoire.ca. Grâce à l’action philanthropique.

Pour les jeunes de la rue

Photo courtoisie

La Fondation Maison Dauphine présentera son tout premier spectacle-bénéfice « l’OPEN HOUSE » de La Dauphine, présidé par le maire de Québec, Régis Labeaume et animé par la comédienne Guylaine Tremblay, le mardi 20 novembre au Palais Montcalm. Ce spectacle multidisciplinaire et rythmé mettra en vedette 42 artistes de talent d’ici (dont Robby Johnson, Marie-Denise Pelletier, Jonas, Renée Wilkin, Jérôme Couture, Yvan Pedneault, Liana Bureau, Émilie Baillargeon, Christian B. Poulin et Gabriel-Antoine Vallée), tous unis l’instant d’un soir pour la cause des jeunes de la rue. L’objectif est d’amasser 100 000 $ qui serviront entre autres au développement et au maintien de la gratuité des services offerts à plus de 250 jeunes de la rue, de 12 à 29 ans. De gauche à droite, sur la photo : Richard Aubé, concepteur et metteur en scène du spectacle ; Régis Labeaume ; Guylaine Tremblay et André Marceau, président du conseil d’administration de la Fondation Maison Dauphine.

Savoir donner Savoir partager

Photo courtoisie

La campagne de collecte de fonds de la Fondation Elizabeth et Roger Parent, événement philanthropique tenu sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a connu son dénouement le 27 septembre dernier en présence de 500 invités dans son pavillon situé à Saint-Jean-Chrysostome. Grâce à la générosité de ses précieux partenaires, la Fondation a amassé la somme de 608 000 $ afin de poursuivre sa mission qui consiste à contrer la solitude chez les aînés. Depuis sa création en 2010, la Fondation Parent organise deux ou trois journées de rêve par semaine pour les aînés de la grande région de Québec dans son pavillon. www.fondationparent.org. Sur la photo, le président d’honneur, Guy Cormier, entouré de la famille Parent.

Photo courtoisie

L’École Marcelle-Mallet et sa Fondation ont procédé, le 27 septembre dernier, à l’inauguration officielle de la nouvelle salle d’entraînement destinée aux élèves de l’école. Cet important ajout aux installations sportives actuelles a été rendu possible grâce au généreux mécène Alain Roy et la participation de plusieurs collaborateurs : Marc Robitaille, de Body Gym, Marc-Antoine Grondin, de Grondin Nadeau Entrepreneurs Généraux, et Tommy Lachance du Magasin Audiolight. Cette nouvelle installation dotée des plus récents équipements sur le marché permettra aux élèves d’améliorer leur condition physique en adoptant un programme d’entraînement. De gauche à droite, sur la photo : Robin Bernier, directeur général de l’École Marcelle-Mallet ; Alain Roy, généreux donateur ; Nathalie Larose, présidente de la Fondation de l’École Marcelle-Mallet, et Marie-Ange Lehouillier, élève.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc-André Fortin (photo), chanteur québécois (Star Académie 2005), 37 ans... Juliette Dumont, fille de Mario Dumont et Marie-Claude Barrette, 16 ans... Sean Lennon, chanteur, fils de John Lennon et Yoko Ono, 43 ans... Annika Sorenstam, ex-golfeuse professionnelle suédoise, 48 ans... Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 58 ans... Michel Caron, Levy Honda, 62 ans... Bun Tean Khuong, restaurateur du Vieux-Québec, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 octobre 2017. Jean Rochefort (photo), 87 ans, un des acteurs les plus populaires du cinéma français... 2016. Guy Nadon, 82 ans, musicien, surnommé le « roi du drum »... 2008. Paul-X Laberge, 90 ans, ingénieur de métier, maire de La Malbaie de 1966 à 1970... 2008. Guy Barbeau, 83 ans, enseignant de l’UQAC... 2005. Jacques Larochelle, 85 ans, a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans... 1978. Jacques Brel, 49 ans, chanteur belge... 1954. Olivier Guimond père, comédien québécois.