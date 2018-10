TURBIDE, Éméric



Au Centre d'hébergement Marie- Anne-Ouellet, le 30 septembre 2018, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Éméric Turbide, époux de feu madame Éliane Turbide. Il demeurait à Lac-au-Saumon. Il était le fils de feu monsieur Paul Turbide et de feu madame Marie-Ange Perron. Monsieur Turbide laisse dans le deuil, ses enfants: Mona (Michel), Benoit (Sylvie), Claire (Émile), Henri (Danyelle); ses petits-enfants: Cynthia (David), Audrey (Jules-Vincent), Benoit (Julie), Philippe, Gabrielle (Randy), Samuel (Jessica), Jean-Sébastien, Karine, ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Alexia, Laurie, Jade, Dastan, James. Il était le frère de: feu Antonio (feu Germaine), feu Jean-Marie (feu Fernande), feu Lucie (feu Albéric), Antoinette (feu Augustin), feu Roland, feu Ferdinand (Simone), feu Madeleine (feu Roland), Edmond (Raymonde), Roméo (Claire), Pierre (Jeanne-D'Arc), Marie-Paule (feu Lucien). Il était le beau-frère de: feu Armande, feu Bertrand (feu Germaine), feu Adrien (Germaine), feu Lucien (Jacqueline), feu Réjeanne. Il laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à lale vendredi 12 octobre 2018, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 8 h 30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Lac-au-Saumon. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.