FORGUES, Yolande Cauchon



Au CHSLD Yvonne Sylvain, le 1er octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Yolande Cauchon, épouse de monsieur Charles-Edouard Forgues, fille de feu dame Alberta Bouchard et de feu monsieur Antonio Cauchon. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 14h30, et seraLes cendres seront déposées au cimetière de La Malbaie, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole, Michel, Nancy (Lise Royer), Nathalie (Derrys Girard); sa petite-fille Laurence Girard; ses belles-sœurs : Thérèse Forgues (feu Georges Poitras), Marie-Anne Forgues (feu Daniel Girard), Rita Lapointe (feu Jean-Philippe Forgues). Elle était la sœur de : feu Jeanne-Ida Tremblay, feu Fernande Tremblay (feu Charles Bergeron), feu Jacqueline Tremblay (feu Robert Haché). Elle était la belle-sœur de : feu Julienne (feu Raoul Mercier), feu Cécile (feu Michel Lapointe), feu Bernadette (feu Adrien Murray), feu Marie-Luce (feu Lionel Bouchard), feu Aline (feu Roger Huard), feu Marguerite, feu Alphonse (feu Marie Girard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Yvonne Sylvain, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.