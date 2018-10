BERNIER, Colette



À la Résidence Morneau, le 6 octobre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Colette Bernier, épouse de monsieur Réal Coulombe. Elle était la fille de feu monsieur Camille Bernier et de feu dame Cécile Isabelle. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réal, ses enfants: feu Martin, Alain, Yvon, Sandra (Daniel Cloutier), Karine (Jocelyn Gagnon), ses petits-enfants : Maxime, Claudy, Frédérick, son arrière-petit-fils Lucas, ses frères et sœurs : feu Paul-Émile, feu Jean-Claude (Denise Demers), feu Roméo, feu Réjean (Simone Sanschagrin)(Lise Giasson), Jacqueline (Jacques Côté), Claudette (Rénald Roy)(André Prévost), feu Carmen (Michel Giasson), feu France (Ghyslain Bélanger), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Morneau pour les bons soins et leur dévouement, ainsi qu'aux propriétaires de l'établissement pour leur implication auprès de leur résident. La famille tient aussi à remercier les intervenants du CLSC de Montmagny pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au Mausolée. La direction a été confiée à la