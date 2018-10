51 victimes dans un accident d’autocar

Au moins 51 personnes ont été tuées mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya, a annoncé la police.

«Nous avons malheureusement un bilan de 51 morts», a affirmé le chef de la police kenyane Joseph Boinnet à la radio Capital FM.

Selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers.

Selon la Croix-Rouge locale, le toit du véhicule a été totalement arraché, mais aucun détail sur les circonstances de l'accident n'était disponible.

Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya, mais, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce nombre serait supérieur à 12 000.

En décembre 2017, 36 personnes avaient été tuées dans une collision entre un autocar et un camion dans l'ouest du pays et, l'année précédente, plus de 40 personnes avaient trouvé la mort dans l'explosion d'un camion-citerne entré en collision avec une série de voitures circulant sur une autoroute proche de Nairobi.