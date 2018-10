THIBAULT, Lise



Au Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny, le 3 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Thibault, fille de feu dame Antoinette Caouette et de feu monsieur Roland Thibault. Elle demeurait à L'Islet (Sur-Mer). Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Foyer d'Youville de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours de L'Islet, 15, des Pionniers Est, L'Islet (Québec) G0R 2B0. Des formulaires seront disponibles au salon. Parents et amis(es) se réuniront à la résidence funérairevendredi 12 octobre 2018 jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.