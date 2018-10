JULIEN, Arthur



C'est le cœur gros que nous vous annonçons le décès de monsieur Arthur Julien, survenu à Québec, le 5 octobre dernier, la veille de ses 85 ans. Monsieur Julien était l'époux de feu Antoinette Hamel et le fils de feu Gédéon Julien et de feu Julienne Létourneau. Il a demeuré une grande partie de sa vie dans la ville de Québec.le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 21het le samedi 13 octobre de 9h à 11h.Ce père dévoué laisse dans le deuil ses filles : Johanne, Guylaine (Gaétan Côté) et Véronique (Éric Aubin); ses petits-enfants, Cassandra (François Ouellet), Arnaud, Jacob, Marion, Romane, Charlotte, Béatrice ; et ses arrière-petits-enfants, Arthur et Simone. Il laisse aussi derrière lui ses frères et sœurs : Annette (feu Claude Gignac), feu Ange-Albert (Gabrielle Gauthier), Lilianne (Roland Hamel), Lucette (feu Jean Grandbois), Mariette (feu Jean-Guy Naud/ Marc Soulard), Antonin (Sylvianne Bertrand), Aline (Julien St-Amant), Gilles (Évelyne L'Écuyer), feu Claire (Remy Vohl), Yvette (Jean-Marc Cauchon), Olive (feu Eugène Paquin/ Valmont Villeneuve), Laurier (Suzanne Brault), Léon (Micheline Cauchon), Jacynthe et Odile (Denis Dufresne). Il laisse également les membres de la belle-famille Hamel, sans oublier de nombreux neveux, nièces, ainsi que son grand ami, Fernand Veer. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, qui a accompagné et soutenu monsieur Julien et ses proches dans les derniers instants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation Yvonne Sylvain, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local R-101C, Québec (Québec) G1C 1Z2, Tél : 418 667-3910, poste 5978.