Alice Guéricolas-Gagné remporte le prix Robert-Cliche 2018

Alice Guéricolas-Gagné a reçu mercredi le prix Robert-Cliche, qui récompense un(e) auteur(e) pour son premier roman, grâce à son ouvrage «Saint-Jambe».

L’histoire de «Saint-Jambe» est celle de la République de Saint-Jambe-les-Bains, petit monde où des poètes acrobates sautent de toit en toit, des femmes s’écrivent sur le dos de leur amant, des spectateurs se prosternent devant une idole vorace, un philologue charmeur mijote on ne sait quoi et la jeunesse rêve de partir et de revenir, dans un contexte où la mer a englouti la Basse-Ville et où une ethnologue fouille relents du passé et fondements de l’avenir.

En librairie aujourd’hui

Alice Guéricolas-Gagné remporte ainsi une bourse de 10 000 $, commanditée par Québecor Média, et la publication de son roman dans l’une des maisons d’édition du Groupe Ville-Marie Littérature.

«Saint-Jambe» sort d’ailleurs en librairie ce mercredi 10 octobre, chez VLB Éditeur.

Née à Québec en 1995, Alice Guéricolas-Gagné a étudié la littérature. Grande voyageuse, elle s’intéresse au théâtre et aux marionnettes.

Le prix Robert-Cliche a été créé en 1979 pour honorer la mémoire de l’avocat, juge et homme politique disparu l’année précédente, et a propulsé la carrière de plusieurs écrivains québécois, comme Chrystine Brouillet et Robert Lalonde, en saluant leur premier roman. Tous les manuscrits y sont soumis de manière anonyme.

L’an dernier, le journaliste Philippe Meilleur avait accepté la distinction pour son oeuvre «Maître Glockenspiel» et, en 2016, Antoine Charbonneau-Demers avait été décoré pour son bouquin «Coco».

Le jury du prix Robert-Cliche était composé, cette année, de la présidente Élise Turcotte, de Patrice Lessard et de Marie-Noëlle Blais, qui ont souligné «la voix profondément originale» de Alice Guéricolas-Gagné, qui «sert un récit étonnant, polyphonique et frondeur».