Arnaque sur des sites de petites annonces: des présumées victimes se manifestent

SAGUENAY – Les arnaques sur les sites de petites annonces ne s’estompent pas et plusieurs personnes auraient été victimes de ce genre d'arnaque au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des présumées victimes ont contacté TVA Nouvelles mercredi pour raconter qu'elles avaient, elles aussi, été piégées dans les derniers mois. Certaines d'entre elles ont confirmé avoir entrepris des démarches pour porter plainte à la police.

Jusqu'ici, ces citoyens n'avaient pas cru bon de dénoncer aux policiers. Mais en constatant le nombre de personnes qui auraient été flouées, ils ont finalement décidé de signaler leur cas. Ils ont perdu 20 $, 50 $ ou 100 $. Et s’ils disent que ce n'est pas grand-chose, ils constatent que le même stratagème semble être utilisé à répétition, depuis un certain temps, avec des annonces toujours différentes.

TVA Nouvelles s'est présenté à l'adresse associée aux différentes annonces. La dame sur place a confirmé son identité. Elle a cependant nié toute implication dans cette histoire, tout comme son conjoint qui était aussi sur les lieux.

Cependant, quelques minutes après notre visite, les annonces et le profil Facebook de la dame en question ont complètement disparu des réseaux sociaux.

On ignore depuis quand cette présumée arnaque perdure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne sait pas non plus les montants qui auraient été fraudés au fil des mois.

L'enquête policière se poursuit. D'ailleurs, la police rappelle l'importance de dénoncer toute situation, et ce, même si les sommes peuvent sembler minimes.