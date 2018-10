Bébé martyr à l'âge de 11 mois, elle livre un témoignage bouleversant

Isabelle Laplante garde des séquelles après avoir été battue à l’âge de 11 mois par son père. Elle a accepté de partager son histoire pour dénoncer que plusieurs enfants vivent encore aujourd’hui des situations semblables, comme le démontre le dernier rapport de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

À l’hôpital Charles-Lemoyne à l’époque, un médecin avait diagnostiqué qu’elle avait été battue par son père et la sœur de ce dernier. Son corps était couvert d’ecchymoses, elle avait une jambe cassée et des brûlures de cigarettes sur la langue.

Entre les murs de l’hôpital, elle dit qu’elle craignait que d’autres adultes la battent.

«Je criais, je hurlais comme un animal traqué», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Mme Laplante a gardé des séquelles qui touchent principalement le côté gauche de son cerveau et a des troubles de mémoire.

Adoptée à 12 mois et malgré l’amour de ses nouveaux parents, Isabelle Laplante a connu durant sa vie la prostitution, la consommation de drogues dures et les centres d’hébergement.

Isabelle Laplante assure ne pas garder de rancoeur envers ses bourreaux, condamnés à deux ans d’emprisonnement. Elle tente de s’en sortir et fait aujourd’hui du bénévolat et a un amoureux.

«Ça fait quelques années que je ne consomme plus de drogues dures, a-t-elle dit. Je me suis dit que la journée que j’allais réussir ça, je vais réussir d’autres choses et fermer mon histoire une fois pour toutes.»

Toujours plus de signalements

La hausse des signalements au Québec pour la dernière année est de 5,3 %. Dans son rapport annuel dévoilé mercredi, la DPJ a indiqué qu’un total de 96 014 signalements avaient été traités. De ce nombre, 38 945 ont été retenus.

La DPJ a souligné manquer de personnel pour traiter ce nombre élevé de signalements.

Les signalements retenus

- 75 abandons

- 2328 abus sexuels

- 3419 troubles de comportement sérieux

- 6715 mauvais traitements psychologiques

- 8334 situations de négligence

- 9654 abus physiques