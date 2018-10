Bip, bip, François Legault recule!

Il aura suffi que l’extrême gauche organise une manif le traitant de raciste pour que notre nouveau premier ministre recule et revienne sur sa décision.

C’est ça, l’autre façon de gouverner ? Ça ressemble diablement à l’ancienne... Après ça, on se demande pourquoi le taux de participation fond comme neige au soleil d’élection en élection... Monsieur Legault envisage maintenant de créer une « clause grand-père ».

Imaginez le bordel, vous... C’est comme si on disait : « Steve a le droit de rouler à 100 km/h sur l’autoroute, mais sa femme ne pourra pas dépasser 80 km/h parce qu’elle a eu son permis de conduire plus tard que lui... » Une loi à deux vitesses, qui touche certaines personnes, mais pas d’autres...

Le pire est que ce « compromis » improvisé à la dernière minute pour calmer le jeu ne calmera personne et rendra tout le monde mécontent.

Les défenseurs de la laïcité seront déçus et les gauchistes radicaux qui manifestaient dimanche avec des enfants embrigadés et des slogans en anglais continueront de trouver cette loi raciste.

Mais là, je dis, avec ironie et désillusion : « Ça commence bien... »

Une petite manif, et pouf, la baloune caquiste s’est dégonflée...

Et attendez, ce n’est que le début. Quand le fédéral, la magistrature et les syndicats de profs vont s’en mêler, il ne restera plus grand-chose de sa fameuse loi. Il va reculer sur les profs. Puis il va adopter sa clause « grand-père ».