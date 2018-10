Blessé par la négligence des autorités carcérales?

Les autorités carcérales auraient failli à leur devoir de protéger la société en laissant sortir un criminel qui a ensuite commis deux meurtres et trois tentatives en un mois, soutient une expertise déposée à la cour dans le cadre d’une poursuite civile.

C’est à ce moment qu’il a tenté de tuer Lessard, pour le compte de Benjamin Hudon-Barbeau. Wolfson a aussi commis deux meurtres et deux autres tentatives en à peine un mois.

Si la libération d’office est généralement la norme, il est possible qu’un criminel purge sa peine au complet, dans certains cas particuliers. Ç’aurait dû être le cas de Wolfson, plaident les avocats de Lessard.

Pour étayer leurs prétentions, ceux-ci ont demandé à Me Tabah de vérifier si le SCC avait pris toutes les mesures pour protéger le public dans le dossier de Wolfson.

L’avocat a conclu que non.

« Ce qui saute aux yeux [...], c’est le fait qu’un dossier tel que celui de M. Wolfson soit confié à une stagiaire et non à un agent d’expérience », soulève Me Tabah.