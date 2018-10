GRANT, Raymond



À l'Hôpital Laval, le 4 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Raymond Grant, époux de feu madame Rita Demers, fils de feu Hector Grant et de feu Simone Boucher. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil son fils : Steve (Caroline Lacroix); ses petits-enfants : Frédérique, Laurie et Maxime; ses frères et soeurs : Suzanne (Florent Pageau), Johanne, Guy, Roger, Carole et feu Nicole (Guy Thibodeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers : Jean-Guy (Lilianne Fréchette), Yves (Suzanne Guillemette), Yvette (Michel Lemieux), Gaston (Suzanne Jobin), Odette (Achille Minville), Pierre (Louise Bergeron) et Rénald (Noëlla Couture); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/à compter de 10h.