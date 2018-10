Cette semaine au balado Pèse sur start: on jase de superhéros!

Après avoir lancé notre balado avec un épisode sur les lancements (hé que c’est thématique, hein!) on revient à la charge avec un sujet incroyablement d’actualité: les superhéros!

À une certaine époque, les identités secrètes de Wonder Woman et Spider-Man étaient, justement, inconnues du grand public.

De nos jours, les films et jeux vidéo de superhéros captivent le grand public.

Malgré des critiques négatives, le film Venom est un succès au box-office.

Le jeu vidéo Spider-Man, de son côté, cumule les exploits comme étant l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue de l’histoire de la console en plus d’être un jeu vidéo qui compte un des plus grands pourcentages de «platinage» (en référence au trophée virtuel platine qu’on remet aux joueurs quand ils terminent tous les défis secondaires).

Bref, cette semaine: Kazzie et Christine enfilent leurs tenues de lycra, tirent des rayons laser des yeux et vous jasent de jeux vidéo de superhéros.

Bonne écoute!