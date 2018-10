GAGNÉ, Josée



À la Maison Catherine-de-Longpré de Saint-Georges, le 3 octobre 2018, à l'âge de 56 ans et 3 mois, est décédée dame Josée Gagné, conjointe de M. Jean Bolduc, fille de dame Marie-Rose Gagnon et de M. Christian Gagné. Elle demeurait à Beauceville, autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc., jeudi, le 11 octobre, de 19h à 21h30vendredi, jour de la Célébration, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son conjoint Jean Bolduc; ses parents : Marie-Rose Gagnon et Christian Gagné; son frère Éric Gagné (Chantal Létourneau); sa nièce Maude Gagné (Nicolas Morin); ses neveux : Émile et Philippe Gagné; la fille de son conjoint Claudia Bolduc (Luc Labrecque) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille désire remercier le docteur Linda Fillion, son ergothérapeute Geneviève Provençal, son infirmière Mélanie Chabot, le personnel du CLSC Beauce-Centre, ainsi que le personnel de la Maison Catherine-de-Longpré de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20ième rue Ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1 https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/