Chris Sale et David Price pour commencer

Le gérant des Red Sox de Boston, Alex Cora, misera sur les gauchers Chris Sale et David Price comme lanceurs partants lors des premier et deuxième matchs de la série de championnat de la Ligue américaine de baseball contre les Astros de Houston.

C’est ce qu’il a indiqué mercredi au réseau MLB Network.

Sale aura la lourde tâche d’affronter Justin Verlander, samedi, au Fenway Park, au cours du premier duel. L’ancien artilleur des White Sox de Chicago a signé une fiche de 12-4 et une moyenne de points mérités de 2,11 pendant la campagne. Lors de la série de division face aux Yankees de New York, il a concédé deux points en six manches et un tiers, effectuant une présence en relève durant le quatrième duel, mardi.

Pour sa part, Price aura Gerrit Cole comme vis-à-vis, dimanche. Le vétéran a subi la défaite aux mains des Bombardiers du Bronx dans la deuxième joute de la série, samedi. Il a accordé trois points et retiré seulement cinq frappeurs.