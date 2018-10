Comment aider mon fils ?

J’ai un fils de 25 ans qui a eu de gros problèmes d’adaptation depuis son enfance à cause d’une paralysie cérébrale tout de même mineure. Il fut quand même l’objet de moqueries pendant toute sa scolarité. Malgré ça, il a réussi à faire son cursus scolaire et à obtenir un diplôme lui permettant de travailler et de gagner sa vie. Malgré ses limitations, il a réussi à se faire des amis et à avoir une vie sociale digne de ce nom.

Ce qui m’ennuie, c’est qu’il ne parvient pas à se faire de petite amie. Même s’il participe aux soirées sociales de son groupe, il rentre toujours seul à la maison. J’ai peur pour son avenir et je lui en parle souvent. Comment pourrais-je l’aider à développer sa confiance en lui pour pouvoir aborder les filles avec plus de sûreté ?

Anonyme

Et si, au contraire, vous cessiez de lui pousser dans le dos pour le laisser faire selon sa nature à lui ? Il a réussi à se rendre où il est par lui-même, pourquoi ne réussirait-il pas cette autre étape de même façon ? Si vous lui faites confiance pour vrai, il le ressentira et en profitera pour s’épanouir à son rythme.