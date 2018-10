Disque dur organise un party pis t'es invité(e)!

Pour fêter nos deux ans d’existence, on - la gang de Disque dur - se met encore plus dans le trouble en organisant un party où il y aura du karaoké, un DJ et, surtout, un concert avec trois projets qu’on aime...

Tout d’abord, de Québec, le groupe Émeraude sera la tête d'affiche

On a aussi recruté l’imprévisible Maxime Gervais pour faire lever le party.

Chacun pour soi, un groupe mené par notre collaborateur Stéphane, va lancer la soirée.

Le reste des détails!

C’est à L’Esco (4461 Saint-Denis, Montreal) le 19 octobre dès 21h.

Billets en vente le soir de l’événement. 10$ pour ces trois groupes, le karaoké qui suivra ainsi que la musique sélectionnée par DJ Mathieu Beauséjour. Une aubaine!

Et - juste pour être clair - Disque dur touche zéro sous là-dedans. Tous l’argent sera distribué aux artisans de cette soirée.

Tu viens faire ton tour? On l’espère!