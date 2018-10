Comme une lectrice, Michèle S., L. Trépanier veut savoir comment accorder le participe passé des verbes pronominaux. Il existe deux catégories de verbes pronominaux : les verbes essentiellement pronominaux, qui n’existent pas sous une autre forme (s’abstenir, se souvenir, s’évader, s’évanouir...) et les verbes occasionnellement pronominaux. Le participe passé des verbes essentiellement pronominaux s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Ex. : Ils se sont évadés de prison. Les verbes occasionnellement pronominaux sont réfléchis (elles se sont blessées), réciproques (elles se sont regardées) ou passifs (les raisins se sont cueillis rapidement). Le participe passé de ces verbes suit la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir : il s’accorde avec le complément d’objet direct quand ce dernier est placé devant le verbe. Un truc simple : remplacer « être » par « avoir ». Ex. : Ils se sont entraînés. Ils ont entraîné qui ? Se, mis pour eux-mêmes. Le pronom se est un complément d’objet direct placé devant l’auxiliaire. Le participe passé se met au pluriel. Le participe passé est invariable s’il n’y a pas de complément direct.