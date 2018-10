Félix Auger-Aliassime gagne une dure bataille

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a difficilement vaincu le Russe Alexey Vatutin en trois manches de 6-3, 2-6 et 7-6 (7), mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi Challenger de Tashkent, en Ouzbékistan.

Issu des qualifications et 128e joueur mondial, le vainqueur a eu besoin de 2 h 16 min pour renverser la cinquième tête de série de la compétition.

Auger-Aliassime a dominé 8-2 au chapitre des as et a réalisé trois bris en 10 occasions. Pour sa part, Vatutin, 176e du circuit de l’ATP, a commis six doubles fautes. Il a pris le service adverse quatre fois en sept tentatives.

Ayant empoché 101 des 200 points joués, le représentant de la Belle Province affrontera le favori local Denis Istomin, détenteur du 87e rang au monde et deuxième tête de série, en quart de finale.