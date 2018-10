Joanie, d'Occupation double Bali, en vedette dans un clip de Stéphanie Boulay

Stéphanie Boulay a dévoilé un tout premier clip pour la chanson Ta fille, qui paraîtra sur son premier album solo, et ce clip met en vedette une personne bien connue du public...

Joanie Perron, la «méchante» d’Occupation double Bali, diffusée l'an dernier, joue un rôle muet mais très évocateur dans le clip de cette chanson que Stéphanie Boulay décrit comme «la plus personnelle et intime» de sa carrière.

Dans un article écrit pour Urbania Musique, la chanteuse québécoise dévoile le processus créatif qui l’a menée à sélectionner Joanie comme muse dans la vidéo.

«C’est pourquoi, pour le clip de Ta fille, j’ai eu l’envie de mettre en lumière une femme qui, comme moi, ne crée pas l’unanimité. Une femme au travers de laquelle percent lumière et noirceur, douceur et colère, bienveillance et jalousie. Et c’est Joanie Perron que j’ai vue, ce soir-là d’insomnie, dans ma tête. Une femme que j’ai tour à tour jugée, réprouvée, puis mieux saisie et mieux aimée, une femme qui a créé en moi, et autour de moi, questions et conflits multiples. Une femme qui, finalement, me ressemble un peu, je crois», peut-on lire dans le texte de présentation de son clip.

Joanie a tout de suite accepté l'offre de Stéphanie Boulay et le clip réalisé par Caraz est né.