Le toast au french

Le plus étonnant, dans toute cette affaire, c’est qu’on n’aurait jamais pu prédire cet échange de salive mercredi dernier... en grande partie parce qu’on n’avait pas encore rencontré Mathieu, l’un des deux jumeaux atterris dans l’émission après l’élimination de Mike. Bref, alors que Jake et Rébéka se gardent chastes pour mieux « jouer la game », Valérie et son barman fraîchement débarqué en profitent pour s’embrasser au Tao Nightclub après quelques heures à Las Vegas.

Comme dans n’importe quelle série de fiction, ce roulage de pelle en règle pourrait permettre à l’auditoire de XOXO, passé de 679 0000 téléspectateurs à 385 000 en deux semaines selon les données préliminaires, de rebondir au cours des prochaines semaines. Car tous les auteurs de fiction le confirmeront : il n’y a rien comme une intrigue amoureuse pour capturer le cœur des téléspectateurs. Nadine et Patrick (District 31), Émilie et Ovila (Les filles de Caleb), Moman et Popa (La petite vie)... Les plus grands succès télévisuels du Québec sont tous articulés autour d’une histoire sentimentale.

Est-on en train de comparer la séance de necking entre Valérie et Mathieu aux épanchements des couples les plus mythiques du petit écran ? Bien sûr que non. Mais dans une téléréalité amoureuse, on veut plus qu’une enfilade de discussions de stratégie avec quelques verbes mal accordés ; on veut des déchirements, des étincelles, des effusions passionnées... Du « drama », quoi ! Et quand c’est ce qu’on nous donne, on reste fidèle au poste.