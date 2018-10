Les 10 compactes les plus excitantes d’une autre époque

Aujourd’hui, le segment des sportives compactes vit une résurgence fascinante.

On a désormais accès à de belles petites bagnoles ultraperformantes, comme la Honda Civic Type R, la Ford Focus RS, la Volkswagen Golf R, la Hyundai Veloster N et la Subaru WRX STI.

Toutefois, il y a déjà eu une époque encore plus bouillonnante pour ces voitures. Au début des années 2000, la fièvre du tuning était à son plus intense. L’arrivée de films comme Rapides et dangereux, de jeux vidéo comme Gran Turismo et Need For Speed, sans oublier la foulée de revues spécialisées en la matière, alimentait le mouvement davantage.

Les constructeurs automobiles ont rapidement saisi un potentiel. Avec autant de propriétaires qui modifiaient leur compacte dès qu’elle sortait de l’usine, on a donc décidé de leur offrir des éditions spéciales de celles-ci, modifiées à l’usine, et protégées par une garantie. Voici les dix meilleures sportives compactes commercialisées au Canada entre les années 2000 et 2005.

Chevrolet Cobalt SS/Saturn Ion Red Line (2005-2010)

General Motors

La Chevrolet Cobalt SS est arrivée un peu tard dans l’arène, mais avait été développée spécialement pour répondre au boom des sportives compactes. Les premières versions étaient propulsées par un quatre cylindres suralimenté de 2,0 litres, produisant 205 chevaux et un couple de 200 lb-pi. Ceci permettait à la Cobalt d’être assez rapide pour affronter ses rivales, mais sa tenue de route n’était pas encore au point. C’est lors de la mise à jour de l’auto, en 2008, que la Cobalt SS fut enfin réussie. Son moteur était désormais turbocompressé, produisant 260 chevaux et un couple de 260 lb-pi, et ses suspensions et châssis avaient été mis au point sur le circuit de course Nürburgring, en Allemagne. Enfin, Chevrolet avait sous la main une véritable sportive compacte!

La Saturn Ion Red Line, commercialisée qu’en 2005, était assemblée sur la même plate-forme que la Cobalt SS et utilisait le même 2,0 litres suralimenté par compresseur, mais il produisait un peu plus de puissance, soit 227 chevaux et un couple 218 lb-pi. Bien qu’elle partageait beaucoup de composantes mécaniques avec sa cousine, la Ion Red Line fut mise au point par une équipe d’ingénieurs différente et présentait des performances et une tenue de route entièrement uniques.

Honda Civic SiR (2002-2005)

Honda

Au début des années 2000, Honda avait abandonné la Civic à hayon en raison d’un manque d’intérêt des consommateurs. Pour sa nouvelle SiR, version survitaminée de la Civic, on a donc décidé d’importer le modèle à hayon commercialisé en Europe. Beaucoup plus raffinée et moderne que sa devancière, et surtout beaucoup plus étrange, cette nouvelle mouture fut entièrement différente des autres Civic de la gamme. Elle était alimentée par un nouveau moteur quatre cylindres de 2,0 litres atmosphérique avec calage variable des soupapes VTEC, d’une puissance de 160 chevaux et avec un couple de 142 lb-pi, la seule boîte de vitesses offerte étant une manuelle à cinq rapports montée directement sur le tableau de bord! Elle promettait, cette petite Civic sport, cependant, même si elle était immensément amusante à conduire, sa concurrence était beaucoup trop puissante pour qu’elle puisse les suivre.

Ford SVT Focus (2003)

Ford

Voyant la popularité monstre de sa Focus RS sur le marché européen, un bolide de rallye homologué pour la route, Ford décida de faire pareil de ce côté-ci de l’Atlantique afin d’affronter ses nouvelles concurrentes sportives. Sauf que la nôtre était entièrement différente de la bombe turbo de 220 chevaux commercialisée en Europe. Basée sur la Focus ZX3 de première génération, la Focus SVT était animée par un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 170 chevaux et un couple de 145 lb-pi. Certes, ce ne fut pas énorme, mais la Focus était légère, lui permettant d’effectuer le 0-100 km/h en seulement 7,5 secondes. À l’époque, c’était rapide!

Nissan Sentra SE-R Spec V (2002-2006)

Nissan

Voyant le mouvement arriver avant plusieurs autres constructeurs sur cette liste, Nissan décida de réanimer un ancien modèle sportif, la Sentra SE-R. Basée sur la Sentra de cinquième génération, la déclinaison SE-R échangeait son moteur quatre cylindres de 1,8 litre pour le 2,5 litres de 165 chevaux de l’Altima. Pour la Spec V, celui-ci développait plus de puissance, soit 175 chevaux et un couple de 180 lb-pi. Une boîte manuelle à six rapports, un différentiel à glissement limité ainsi qu’une suspension repensée et un châssis renforci figuraient parmi modifications exclusives à la Spec V.

Dodge SRT-4 (2003-2005)

FCA

Au début du nouveau millénaire, la catégorie des sportives compactes n’appartenait qu’aux Japonaises et aux Européennes. Pour Dodge, cela n’avait pas de sens. Le constructeur voulait un morceau de ce nouveau marché fort lucratif. On a donc appelé l’équipe SRT responsable d’avoir développé la Viper pour concevoir une Neon «de course». Le résultat fut considérablement réussi, alors qu’on s’est retrouvé avec une compacte américaine alimentée par un moteur 2,4 litres turbo d’une puissance de 230 chevaux et un couple de 250 lb-pi, capable d’un 0-100 km/h en 5,3 secondes. À l’époque, la Dodge SRT-4 figurait parmi les sportives compactes les plus rapides sur le marché.

Volkswagen Golf GTI (1999-2006)

Volkswagen

C’est l’originale, la première «hot hatch»! Au début des années 2000, la Volkswagen Golf GTI ne faisait que s’adapter à sa concurrence fraîche sans trop se sentir intimidée. Bien que plusieurs puristes la considéraient trop lourde et trop molasse, la Golf IV survitaminée disposait de deux armes de choix pour affronter ses rivales, soit un quatre cylindres turbo de 1,8 litre de 150 chevaux, soit un VR6 atmosphérique de 174 chevaux. Toutefois, Volkswagen s’est rapidement rendu compte que ce n’était pas assez, alors en 2002, on a augmenté la puissance du 1.8T à 180 chevaux et le VR6 à 201 chevaux. Voilà, la petite GTI pouvait finalement se mesurer aux autres sportives!

MINI Cooper S (2002-2006)

MINI

La période fulgurante des petites autos rapides fut le moment idéal pour réanimer une marque qui a presque inventé le principe. MINI est revenue en force sur notre marché en 2002 sous la propriété de BMW avec une toute nouvelle formule. Compacte, mignonne, rétro et remplie de charisme, la Cooper S fut la déclinaison haute performance de la MINI trois-portes, promettant de venir voler des ventes à la Volkswagen Golf GTI. Grâce à son moteur quatre cylindres de 1,6 litre suralimenté par un compresseur, d’une puissance de 160 chevaux et un couple de 155 lb-pi, la petite Cooper pouvait faire le 0-100 km/h en 7,3 secondes. Elle arriva donc en plein dans le mille de sa concurrence japonaise et américaine, prête à jouer, avec un énorme sourire au visage.

MAZDASPEED Protegé (2003)

Mazda

Celle-là, on la voyait un peu venir. Tout a commencé avec la Protégé SE 2,0 litres, une version un peu plus sportive de la compacte Mazda. On a ensuite eu droit à la MP3, une Protegé équipée de quelques effets de sol, un aileron et une chaîne audio pouvant lire les fichiers MP3, chose qui était révolutionnaire à l’époque. La MAZDASPEED Protegé, introduite en 2003 en quantité très limitée, fut l’évolution inévitable de la bête. Elle arriva lors du point le plus chaud du mouvement du tuning avec son moteur turbo de 2,0 litres d’une puissance de 170 chevaux, son différentiel à glissement limité Tochigi Fuji Sangyo KK Super, ses amortisseurs Tokico et sa peinture Orange mica épicé!

Acura Integra Type R (1997-1998 / 2000-2001)

Acura

Plusieurs l’accusent d’avoir donné naissance au segment entier, et aux yeux de certains, elle est, encore aujourd’hui, la voiture à traction affichant la meilleure tenue de route au monde! Inspirée de la déjà très sportive Acura Integra GS-R, la Type R était conçue comme une petite voiture de course. Son châssis fut entièrement repensé afin d’être plus léger et plus ferme. Mais c’est son moteur qui a fait le plus réagir; un quatre cylindres atmosphérique de 1,8 litre développant une épatante cavalerie de 197 chevaux à un régime moteur stratosphérique de 8 000 tours/min, rien de moins!

Subaru Impreza WRX STI (2003-2007)

Subaru

Après le succès de l’Impreza WRX et l’arrivée de la Mitsubishi Lancer Evolution sur le marché américain, Subaru a enfin décidé d’importer son iconique bombe de rallye sur nos routes en 2003. Lors de son arrivée sur le marché, elle fracassa le segment avec son moteur Boxer turbo de 2,5 litres d’une puissance impressionnante de 300 chevaux et un couple de 300 lb-pi, sans oublier son rouage intégral de série. En fait, la WRX STI fut tellement réussie, qu’elle existe encore aujourd’hui presque inchangée sur le plan mécanique.