Les secrets de gestion de Warren Buffett dévoilés

Le plus grand spécialiste de Warren Buffett au monde, Robert Miles, débarque à Québec mercredi soir pour prononcer une conférence sur le génie de l’«oracle d’Omaha» et ses méthodes de gestion.

«Warren Buffett est sans contredit le plus grand gestionnaire de la planète», a indiqué mardi au Journal l’auteur Robert Miles qui a écrit de nombreux livres sur le célèbre gestionnaire américain de 88 ans.

Créée au début des années 60 par Warren Buffett, l’entreprise d’investissement Berkshire Hathaway a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 223 milliards $ US et des profits nets de 24 milliards $ US.

Berkshire Hathaway détient des positions dominantes dans des secteurs comme la finance, l’assurance, l’agroalimentaire, le textile, l’énergie et les matériaux de construction.

Parmi les entreprises faisant partie de l’empire Buffett, on note entre autres GEICO, American Express, Goldman Sachs, Fruit of the Loom, Comcast, Coca-Cola, Apple, Kraft, Heinz, Duracell, Gillette et Dairy Queen.

Robert Miles, qui enseigne également la «méthode Buffett» dans un programme MBA à l’Université du Nebraska d’Omaha, soutient que le gestionnaire se démarque également par la liberté qu’il laisse à ses gestionnaires pour atteindre les objectifs de croissance.

Depuis les débuts de Berkshire Hathaway, aucun gestionnaire de division n’a d’ailleurs quitté l’entreprise pour aller travailler avec la concurrence.

Partout sur la planète

Auteur de trois livres et d’un cours sur l’art et la science de l’investissement de Warren Buffett et de Berkshire Hathaway, Robert Miles parcourt le monde pour prononcer des conférences sur le sujet.

Au cours des 20 dernières années, il a été invité dans plus de 20 pays différents et 15 universités pour démontrer «le génie de Warren Buffett».

Gestionnaire de portefeuilles chez RBC Marché des capitaux à Québec, Michel Bell connaît bien l’environnement Buffett, lui qui arrive tout juste d’une séance de perfectionnement à l’Université du Nebraska à Omaha.

Belle prise

Il soutient que la présence de Robert Miles à Québec est l’une de ses plus belles prises depuis qu’il organise des conférences sur l’investissement dans la capitale. «Il a étudié Warren Buffett sous toutes ses coutures. On a beaucoup à apprendre de ses méthodes de gestion uniques et de sa philosophie sur l’investissement», assure-t-il.