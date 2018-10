Les voitures étaient-elles mieux avant?

Pour de nombreux amateurs de voitures, la nostalgie est loin d’être rare.

Malgré les modèles toujours plus puissants et mieux équipés que l’industrie automobile s’efforce à nous concocter, certains s’ennuient d’une époque plus simple où les voitures proposaient un design plus simple et une conduite plus directe.

À lire aussi: Hommage au char ordinaire

À lire aussi: Ma voiture de rêve est lente et pas fiable

Mais le monde de l’automobile était-il vraiment mieux avant? Dans une nouvelle balado diffusée sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer tentent de répondre à la question!