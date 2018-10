Mory renoue avec le titre provincial

Même en retard par quatre coups avant le début de la ronde finale du championnat provincial de golf universitaire, Baptiste Mory savait pertinemment que les dés n’étaient pas encore jetés. Il avait vu juste.

En comblant le retard qu’il accusait devant Ryan Mitchell (Concordia) sur les allées du club de golf Islesmere, à Laval, le golfeur français du Rouge et Or de l’Université Laval a ravi le titre provincial tout en guidant son équipe à la première position au niveau collectif. C’était la 17e année consécutive que les représentants du campus de Sainte-Foy grimpaient sur le podium à cette compétition.

« Je suis vraiment content et ça aurait été décevant de ne pas gagner le titre par équipe. Montréal avait une bonne équipe qui aurait pu nous embêter, mais on a bien joué presque tous les jours de compétition. On a vraiment connu une bonne saison », s’est réjoui le joueur de quatrième année qui s’était aussi couvert d’honneur en 2016.

Du caractère

Mory a trimé dur pour l’emporter grâce à un cumulatif de -2, remettant une carte de 72 à la conclusion de la dernière ronde pendant que Mitchell connaissait des ennuis qui lui ont coûté la victoire. Ce dernier a livré un score de 78 la dernière journée, soit six coups au-dessus de la normale, pour finir avec la normale pour l’ensemble du tournoi.

« J’ai bien fini la deuxième ronde avec trois oiselets et je savais que c’était encore possible [de gagner] à quatre coups de retard. Je savais que Ryan jouait bien et je me disais que c’était à moi d’aller chercher la victoire. Il fallait que je sorte une grosse ronde. J’ai réussi à très bien me reprendre.

« À un moment, j’avais six coups de retard et j’ai joué du golf plus agressif pour aller chercher des coups. Ça m’a fait plaisir de bien rebondir ! » a lâché le seul joueur à avoir joué sous la normale.

Face aux Américains

En attendant la tenue du championnat canadien quelque part au printemps, Mory et ses coéquipiers poursuivront leur saison en se frottant aux universités américaines. Ils seront dans l’État de New York la semaine prochaine pour un tournoi de la NCAA près de Syracuse.

« Bien faire dans un tournoi de la NCAA est toujours satisfaisant. Quand les équipes américaines nous voient arriver, elles ne savent pas trop qui on est et qu’est-ce qu’on fait. C’est important de bien performer pour leur montrer que les universités québécoises savent jouer au golf. » De quoi retrousser le toupet du président américain !

3 étoiles du Rouge et Or

1. Baptiste Mory Photo courtoisie, Yan Doublet

Golf | Administration des affaires Le Français a remporté ses trois tournois de la saison, dont le championnat provincial, une première dans l’histoire du RSEQ. Il a aidé le Rouge et Or à rafler sa 17e bannière provinciale de suite grâce à un cumulatif de -2.

2. Florence Leduc

Photo courtoisie, Mathieu Belanger

Golf | Aménagement et environnement forestiers

Elle a terminé première au championnat du RSEQ grâce à un cumulatif de +17. Elle a aidé le Rouge et Or à remporter le titre provincial pour la troisième année de suite.

3. Catherine Gariépy Photo courtoisie, Mathieu Belanger

Golf | Doctorat en pharmacie Athlète de l’année sur le circuit universitaire, elle a aidé le Rouge et Or à terminer en tête du championnat du RSEQ avec un cumulatif de +19, tout juste derrière sa coéquipière Florence Leduc. Performance dignes de mention

Jean-Simon Desgagnés

Cross-country | Doctorat en médecine

Pour la deuxième fois de suite, il a triomphé individuellement, cette fois à l’Interlock RSEQ-SUA, samedi, à Fredericton, aidant le Rouge et Or à gagner par équipe.

Anne-Marie Comeau

Cross-country | Administration des affaires

Elle a terminé sur la première marche du podium à l’Interlock RSEQ-SUA, samedi, aidant les femmes à enlever la bannière de championnes par équipe.

Vicente Parraguire Villalobos

Volleyball | Administration des affaires

« Vicho » a aidé le Rouge et Or à vaincre le WolfPack de Thompson River en trois manches grâce à 17 attaques marquantes, deux défensives et une moyenne d’efficacité de 63 %, vendredi.

Laurie Houle

Rugby | Certificat en management

Elle a réussi trois essais dans la victoire de 38-18 du Rouge et Or sur le Vert & Or, dimanche, à Sherbrooke.

Vladimir Thomas

Basketball | C. science de la consommation

Pendant le voyage en Colombie-Britannique, il a amassé 77 points en trois rencontres, dont 31 dans la défaite de 86-73, vendredi.

— Avec la collaboration de Simon Cliche