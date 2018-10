NFL : Laurent Duvernay-Tardif pourrait revenir; de l’intérêt pour Mathieu Betts

L’agent Sasha Ghavami, qui représente les joueurs québécois dans la NFL, a indiqué mercredi que le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif devrait renouer avec l’action d’ici la fin de la saison.

En entrevue à l’émission «Les Partants» du réseau TVA Sports, Ghavami a commenté l’état de santé de «LDT», dont le nom a été placé sur la liste des blessés en raison d’une fracture à un péroné.

«Un retour cette saison n’est pas éliminé du tout. Il pourrait revenir au jeu. En vertu des règles de la NFL, chaque équipe a le droit de ramener deux joueurs qui ont été placés sur la liste des blessés, et Laurent pourrait en faire partie», a-t-il indiqué d’entrée de jeu.

Ghavami lui a d’ailleurs parlé récemment et il a assuré que son moral est «bon».

«Laurent va bien dans les circonstances. On prend ça un jour à la fois. On doit juste suivre les différentes étapes du processus de rééducation», a-t-il mentionné.

Betts parmi ses clients

Ghavami a récemment ajouté le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Betts à sa liste de clients.

Ce dernier traverse une heureuse séquence. À son dernier match, dimanche, contre les Carabins de l’Université de Montréal, Betts a réussi quatre sacs du quart. De plus, l’ailier a provoqué un échappé et rabattu une passe pour mener les siens vers une victoire de 18-15 en prolongation.

Cette remarquable performance lui a d’ailleurs permis d’être choisi le joueur défensif par excellence de la dernière semaine dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), mardi.

Duvernay-Tardif et Auclair ont ouvert la voie

S’il y a un intérêt marqué pour lui dans la NFL, c’est grâce en partie à Duvernay-Tardif et à l’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay, Antony Auclair, qui lui ont ouvert la voie, a affirmé Ghavami. Mais Betts n’est pas le seul Québécois convoité au sud de la frontière.

«Il y a beaucoup de talent dans le RSEQ cette année, comme Betts, Alexandre Savard (receveur du Rouge et Or), Samuel Thomassin (joueur de ligne offensive du Rouge et Or) et Maurice Simba (joueur de ligne offensive des Stingers de Concordia). Le succès qu’Antony et Laurent connaissent montre aux équipes de la NFL que ça vaut la peine de regarder les joueurs d’ici.

«Lorsque j’ai contacté les équipes de la NFL, certaines étaient prêtes à se déplacer cet automne, comme elles le font pour les équipes de la NCAA. C’est grâce au succès d’Auclair et de Duvernay-Tardif, qui se sont améliorés avec le temps. La qualité de ces joueurs donne une légitimité au RSEQ. Ça fait plaisir de voir l’intérêt des équipes de la NFL.»

Auclair se rapproche peut-être de la NFL, mais il ne faut pas déjà crier victoire.

«On n’est pas encore rendu à l’étape du repêchage ou de lui faire signer un contrat, mais ça fait plaisir de voir l’intérêt des équipes de la NFL pour lui», a conclu Ghavami.