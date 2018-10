Salon de la mariée

Les 20 et 21 octobre, le Centre de foires sera l’hôte du 33e Salon des mariés de Québec. Toute l’industrie sera réunie, pendant ces deux jours, sous un même toit pour simplifier la vie des futurs mariés et les 150 exposants présents sauront répondre à leurs questions. Comme le veut la tradition, le Salon des mariés de Québec présentera des défilés de mode prestigieux où les futures mariées, les bouquetières, les filles d’honneur et même les futurs époux auront des suggestions intéressantes. Plusieurs marques de robes de mariée seront exposées, et on pourra en acheter sur place avec plus de 400 modèles proposés.

Nouvelle associée

Photo courtoisie

Bravo à Catherine Lemieux qui vient d’être nommée associé chez Masse, agence de publicité et de design graphique, du chemin de la Canardière à Québec. Catherine est la directrice artistique de l’agence depuis près de deux ans et la toute première membre de l’équipe. Bravo. Renseignements : agencemasse.ca.

Prix Louis-Philippe Pigeon

Photo courtoisie

Le Jeune Barreau de Québec a décerné récemment le prix Louis-Philippe Pigeon à Me Genna Evelyn, avocate chez BB Immigration, une filiale de la firme Bernier Beaudry, lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire du Barreau de Québec 2018. Ce prix reconnaît et souligne la contribution exceptionnelle d’un membre du Jeune Barreau de Québec qui se distingue par son implication dans la communauté par des actions juridiques professionnelles ou par des activités sociales exceptionnelles. Me Evelyn a remporté ce prestigieux prix (accompagné d’une bourse de 1000 $ gracieusement remise à un organisme de bienfaisance choisi par la lauréate) pour sa contribution remarquable à l’accueil et à l’intégration des immigrants.

Stantec dans la communauté

Photo courtoisie

Les équipes d’ingénierie de Stantec de Québec et de Lévis se sont mobilisées récemment pour venir en aide au Groupe TAQ lors de la 6e activité annuelle de bénévolat « Stantec dans la communauté ». Les 50 employés de Stantec ont fait équipe avec l’organisme, qui a pour mission de réaliser l’intégration socioprofessionnelle de personnes ayant des limitations fonctionnelles. L’événement « Stantec dans la communauté » rassemble plus de 5600 employés qui s’engagent auprès de 320 organismes partout au Québec et aux quatre coins du monde. Sur la photo, l’équipe de Stantec.

Bonne fête, Maurice

Photo courtoisie

Maurice Parent, ex-propriétaire de Mercedes Benz de Québec, a eu droit à tout un party, le dimanche 7 octobre dernier, alors que parents et amis étaient réunis pour son 80e anniversaire de naissance. Maurice a connu un parcours impressionnant qui couvre presque 60 ans dans le monde de l’automobile, allant du petit garage rue Arago dans le quartier de St-Sauveur, à Québec, où il réparait, en 1958, des Mercedes-Benz en passant par Chatel Automobiles Ltée (1964) et jusqu’à récemment (2017) Mercedes Benz de Québec. Plusieurs le considèrent à juste titre comme le pionnier de la célèbre marque allemande à Québec. Sur la photo, de gauche à droite, Maurice Parent et ses trois filles : Carole Parent, Martine Parent et Nathalie Parent.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mýa (photo),chanteuse et compositrice américaine de R&B, 39 ans... Brett Favre, ancien quart-arrière de la NFL avec Atlanta, Green Bay, Ny Jets et Minnesota, 49 ans... Daniel Lemire, humoriste québécois, 63 ans... David Lee Roth, chanteur, soliste de Van Halen de 1974 à 1985, 63 ans... Peter Mahovlich, avec le Canadien de Montréal de 1970 à 1977, dépisteur pour les Panthers (LNH), 72 ans... André Bureau, ex-président du CRTC, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 octobre 2017. Jacqueline Jefford (photo), 88 ans, actrice française... 2013. Scott Carpenter, 88 ans, astronaute américain... 2013. Daniel Duval, 68 ans, comédien, réalisateur et scénariste français... 2011. Gérald Grenier, 66 ans, membre du CA du club Rouge et Or Golf... 2010. Jean-Paul Sarault, 80 ans, vétéran journaliste sportif... 2004. Christopher Reeve, 52 ans, acteur américain (Superman)... 1994. Robert Rivest, 64 ans, commentateur et journaliste sportif.