Scheer persiste et signe contre la taxe carbone

Andrew Scheer a annoncé une tournée en Inde après le voyage raté de Justin Trudeau, en février, à cause de ses choix vestimentaires et du nombre limité d’annonces à saveur économique. M. Scheer n’a pas voulu dire si le premier ministre canadien s’est invité dans la conversation lors de son tête-à-tête avec le premier ministre Narendra Modi, mardi à New Delhi. Le chef conservateur a profité de sa rencontre avec le chef d’État pour exprimer son désir de voir le Canada exporter du pétrole et du gaz naturel en Inde.