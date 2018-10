Le ministre libéral sortant et député réélu dans Jean-Talon, Sébastien Proulx, sera leader parlementaire de l’opposition officielle.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, en a fait l’annonce mercredi après-midi.

Il reste à voir si M. Proulx sera sur les rangs lors de l'éventuelle course à la chefferie du PLQ

Les députées Filomena Rotiroti et Nicole Ménard conserveront quant à elles les fonctions qu’elles occupaient déjà au sein du caucus libéral, soit respectivement celles de présidente de caucus et de whip.

M. Arcand a aussi retenu les services de Véronique Normandin à titre de chef de cabinet. L’ex-attachée de presse de M. Arcand travaillait depuis le dernier remaniement ministériel du gouvernement Couillard en tant que chef de cabinet de la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, qui a été défaite le 1er octobre dernier.

« Sébastien, Filomena, Nicole et Véronique sont des personnes qui cumulent plusieurs années d'expérience et en lesquelles j'ai pleinement confiance. Nous avons de grands défis à relever au cours des prochaines années afin de rebâtir le Parti libéral du Québec alors je dois pouvoir compter sur une équipe solide et dynamique », a déclaré M. Arcand, par voie de communiqué.