Le groupe Sail Plein Air, qui détient les bannières Sail et Sportium, ouvrira trois nouveaux magasins au cours des trois prochains mois à Chicoutimi, Lachenaie et Kirkland. Les investissements s’élèveront à plus de 40 millions $.

« On poursuit notre expansion en sol québécois », a indiqué au Journal le grand patron de Sail Plein Air, Norman Décarie.

La semaine prochaine (17 octobre), le détaillant ouvrira un magasin Sail de 40 000 pieds carrés à Chicoutimi, alors qu’au début décembre, une autre succursale Sail ouvrira ses portes à Lachenaie (dans l’ancien Sears Décor).

Au début de 2019, ce sera au tour de la bannière Sportium de poursuivre sa croissance avec l’ajout d’un quatrième magasin au Québec, à Kirkland.

M. Décarie, qui a dirigé le détaillant l’Aubainerie avant de faire le saut au groupe Sail Plein Air en 2015, dit croire plus que jamais à la brique et au mortier.

« Bien que nos ventes en ligne progressent de façon phénoménale, rien ne bat l’expérience client en magasin », assure-t-il.

Au cours des prochaines années, Sail Plein Air espère ainsi multiplier l’ouverture de magasins dans les régions du Québec comme l’Abitibi, l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent.

L’île de Montréal demeure également une préoccupation du détaillant qui ne compte qu’un seul magasin actuellement.

Centre de distribution

M. Décarie convient que la rareté des emplacements pour accueillir de grands magasins est devenue un enjeu de taille dans la métropole. « Il n’y a pas beaucoup d’opportunités. Il faut les chercher », dit-il.

Le groupe Sail Plein Air prévoit toutefois investir au cours des prochains mois dans l’aménagement d’un centre de distribution de 70 000 pieds carrés à Longueuil.

Ce centre de distribution servira uniquement à répondre aux clients qui magasinent en ligne.

Les ventes en ligne du groupe Sail-Sportium sont d’ailleurs en forte croissance. Si tout va comme prévu, le détaillant prévoit qu’elles représenteront 15 % du chiffre d’affaires d’ici un an.

Société à capital privé entièrement québécoise, le groupe Sail Plein Air compte aussi parmi ses actionnaires le Fonds de solidarité FTQ.

Le groupe Sail compte également dans son écurie la bannière Baron Sports.

Bannières : Sail et Sportium