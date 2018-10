Six apprentis chroniqueurs s’affronteront chaque semaine dans le cadre d’une nouvelle compétition de l’opinion. Les novices auront l’actualité pour champ de bataille et utiliseront les différentes plateformes du groupe Québecor pour faire valoir leurs idées.

C’est bien connu, les milléniaux ont des opinions fortes et arrêtées et savent utiliser différentes tribunes pour les exprimer. Cette fois-ci, ils pourront le faire en s’adressant à l’auditoire de certains des médias les plus suivis au Québec.