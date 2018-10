Une femme poignarde son ami après avoir été bernée par un employé d’une maison hantée

Une visite à la maison hantée s’est avérée beaucoup plus terrifiante que prévu pour un groupe d’amis de Nashville.

James Yochim, 29 ans, s’est fait poignarder par son amie qui venait de se faire tendre un couteau par un homme costumé qui lui suggérait de poignarder son ami.

La femme, croyant que c’était un faux couteau et que tout ceci était une mise en scène orchestrée par les organisateurs de la maison hantée, a procédé à planter la lame du couteau dans le bras de son ami.

Elle s'est vite rendu compte que c’était malheureusement un vrai couteau après que du sang se soit mis à couler du bras de Yochim.

L’homme de 29 ans a été transporté à l'hôpital pour des blessures légères.

L’incident s’est produit vendredi à Nashville Nightmare, une maison hantée interactive qui est présentée chaque année pour l'Halloween.

Selon ce que rapporte Buzzfeed News, l’homme qui a approché le groupe d’amis était bel et bien un employé de la maison et portait un chapeau de paille et était maquillé en squelette.

Il aurait approché une des femmes du groupe en lui demandant si son ami se «foutait d’elle». Elle aurait répondu oui en riant. C’est alors que l’homme lui aurait tendu le couteau en disant «Alors voici. Poignarde-le.»

Les organisateurs de l'évènement confirment que l’employé en question a été suspendu.

La compagnie a aussi affirmé que les protocoles de sécurité seraient à revoir et que les employés seront dorénavant mieux encadrés.

Au moment de l’écriture de ces lignes, aucune accusation n’a été portée.

S’il y a une leçon à tirer de cette histoire, ça serait probablement que ce n’est jamais bon de poignarder ses amis, même quand un étranger déguisé en squelette vous indique de la faire.