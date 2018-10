7 calendriers de l'Avent beauté qui risquent d'être «sold out» assez vite

L’Halloween n’est même pas déjà passée et on vous parle déjà de Noël, mais on a une bonne excuse: ces calendriers de l’avent risquent de s’envoler comme des petits pains chauds et vous ne voulez pas les manquer.

24 chocolats avant Noël c’est bien, mais 24 mini produits de beauté, c’est mieux. C’est pourquoi chaque année des marques offrent un éventail de calendriers beauté pour tous les types de «beauty junkies». Soin de la peau, maquillage, produits pour le bain et la douche : chacune y trouve son compte.

Voici donc 7 calendriers de l’avent qui risquent d’être «sold out» rapidement!

1. Calendrier de l'avent Uncensored de Nars - 150 $

Celles qui capotent sur le maquillage ne voudront pas passer à côté de cet ensemble de 24 produits phares de la marque Nars. Cela inclut leur fameux «blush», rouges à lèvres ultra pigmentés et bronzeurs.

2. 24 jours d'enchantement de The Body Shop - 69,99 $

The Body Shop offre pas une, pas deux, mais bien trois options de calendriers de l'avent beauté. À partir de 70 $ et allant jusqu'à 170 $, il y en a pour tous les budgets. Crèmes pour le corps, bombe pour le bain, gel douche... de tout pour se dorloter!

3. Beauty Universe de Charlotte Tilbury - 250 $

Pour celles qui veulent avoir le glow des mannequins Victoria's Secret (c'est exclusivement cette marque qui sera utilisée cette année pour le défilé!), on vous propose ici 12 mini-produits de beauté acclamés par la critique qui vous donneront un teint de pêche et un look toujours flawless.

4. Calendrier Visage + Corps de Asos - 116 $

De son côté, le marchand en ligne britannique ASOS nous propose 24 produits de beauté de différentes marques comme Clinique, Iconic Beauty, Benefit et bien, bien plus.

5. Calendrier de l'avent NYX - 75 $

Si c'est le maquillage qui vous allume, NYX vous propose d'ouvrir chaque jour une petite porte contenant soit un rouge à lèvres, soit des ombres à paupières. Le tout, dans un heureux mélange de teintes douces et d'autres plus bold.

6. Calendrier de l'avent maquillage de Makeup Revolution - 45 $

Celles qui veulent avoir un calendrier de l'avent qui ne coûte pas une fortune, celui de Makeup Revolution vient à votre rescousse. Avec sa forme de sapin et ses 24 produits de maquillage (incluant une palette d'ombres à paupières), c'est le meilleur deal pour le prix!

7. Calendrier de l'avent beauté de Look Fantastic - £ 79.00 (environ 135 $ canadiens)

Celui-ci est idéal pour celles qui veulent essayer des marques luxueuses comme Illamasqua et Glam Glow sans avoir à vider son portefeuille. Pour la somme d'environ 135 $ canadiens, vous obtenez pour plus de 500 $ de produits.

