GINGRAS, Cécile Cameron



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 26 septembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Cécile Gingras, épouse de feu monsieur Armand Gingras, fille de feu monsieur Gaudiose Cameron et de feu dame Eugénie Barrette. Elle demeurait à Québec.La famille a accueilli parents et ami(e)s le mardi 2 octobre 2018 au Parc Commémoratif la Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Jean-Guy Bélanger), Yvette (Robert Poirier) et Jacques (Claudette Voiselle) ; ses petits-enfants : Nadine (Martin Gagnon), Claudine (Pascal Forcier), Martine (Daniel Julien), Marie-Chantal (Claude Couture), Nathalie (Patrick Beaudoin) et Jean-François (Lydia Audet) ; ses arrière-petits-enfants : Joanie, Laurie, Audrey, Noémie, Olivier, Elsa, Rosa-Belle, Catherine et Audrey-Ann. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Diane Laliberté, ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital St-François d'Assise 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. : 418-525-4385.