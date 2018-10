LEBLOND, Thérèse Bélanger



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 1 octobre 2018, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Bélanger, épouse de feu monsieur François Leblond, fille de feu madame Joséphine Pouliot et de feu monsieur Emile Bélanger. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière St-Charles-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil 3 de ses frères : Rolland (Julienne Leblond), Benoît (Claire Forget) et Richard (Jeanne Vaillancourt); ses belles-sœurs : Malvina Turgeon (feu Lucien Bélanger) et Yolande Roy (feu Louis-Philippe Leblond), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle était également la sœur de : feu Adélard (feu Marie Mercier), feu Philippe (feu Lucette Santerre), feu Cécile (feu Gaudias Plamondon), feu Odélia (feu Charles-Aimé Roy), feu Maurice (feu Madeleine Rochefort), feu frère Armand, feu Rose-Aimée (feu Léopold Corriveau), feu Marie-Jeanne (feu Apollinaire Roy), feu Gérard (feu Rita Bouffard), feu Paul-Eugène (feu Mariette Gilbert), feu Robert (feu Gertrude Mercier), et feu Michel. De la famille Leblond, elle était également la belle-sœur de feu Gérard (feu Anna Cadrin et feu Marguerite Sansfaçon), feu Géraldine (feu Albert Goupil), feu Léonard (feu Cécile Lafond), feu sœur Éva, feu Marie-Thérèse (feu Donat Labrie), feu Jean-Marie (feu Gisèle Gonthier), feu sœur Bernadette et feu Raymond (feu Cécile Lafond). Des remerciements sont adressés au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse St-Charles-de-Bellechasse, 2815 A, Royale, St-Charles-de-Bellechasse, QC G0R 2T0.