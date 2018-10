IMBEAU, Marcelle Hamelin



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marcelle Hamelin Imbeau, épouse de feu monsieur Raymond Imbeau, fille de feu madame Léona Bonnafé et de feu monsieur Henri Hamelin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian, feu Bernard, feu Carole (Gilles Laplante); ses petits-enfants : Sonia (Stéphane Gaudreau), Francis (Stéphanie Léveillé); ses arrière-petits-enfants : Megan et Louis-Gabriel; sa sœur : Jeannette (feu Jean Imbeau), sa belle-sœur Huguette Grondin (feu Richard Hamelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 14 octobre 2018, de 13h30 à 15h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.