VAUGEOIS, Michel



Au Centre hospitalier Chauveau, le 1er octobre 2018, à l'âge de 55 ans et 9 mois, est décédé monsieur Michel Vaugeois, époux de madame Lyne Pelletier, fils de feu dame Rosaline Lagacé et de feu monsieur Antonio Vaugeois. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 8h30 à 11h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en toute intimité avec la famille au cimetière La Pocatière. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lyne ; sa fille, Vanessa (Dominique Labrie); ses petits-enfants : Antoine, Amaëlle, Léa, Micco ; ses sœurs et beaux-frères : Francine, Nathalie (Jocelyn Pichette), Nancy (Patrick Roque); ses beaux-parents : Lionel Pelletier et Colette Bernier; ses beaux-frères et belles-soeurs : Daniel Pelletier (Renée Ouellet) et Guylaine Pelletier (Sylvain Lord); ainsi que ses deux filleules : Isabelle Lagacé et William Dalpé; ses nièces: Annie Gervais, Stéphanie Pichette, Joannie et Jennifer Lord; ses oncles, tantes, neveux, cousins, cousines, ami(e)s, le Groupe Trimco et ses frères d'Armes. La famille tient à remercier le département d'hématologie-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, les soins palliatifs du CLSC Haute St-Charles, le Dr Smith, Dr Mailloux, Nathalie, Judy, Julie quelle équipe formidable et sans oublier le Dr Chantal Guimond qui nous a été d'un support incroyable tout au long de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.