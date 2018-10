ROBITAILLE, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 septembre 2018, à l'âge de 82 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean Robitaille, époux de dame Nicole Fontaine, fils de feu monsieur Lauréat Robitaille Sénior et de feu dame Marguerite Raymond. Il demeurait à Québec.le samedi 13 octobre 2018 de 8h30 à 11h.Il laisse dans le deuil, outre épouse Nicole, ses enfants : Johanne (Gilles Arsenault), Denis (Cathy Drolet) et Benoît (Guylaine Morin); ses frères et sœurs : feu Lauréat Junior (feu Madeleine Tanguay), feu Roland (feu Lucille Giguère), feu Rollande, feu Marcel (feu Gemma Pelletier), feu Gaston (Yvette Cauchon), Suzanne (feu Emilien Roy), feu Claude (Suzanne Vigneault Goulet, Égide Goulet), feu Charles (feu Rita Desmarais), Gilles (feu Huguette Verreault), Jacques (Suzanne Potvin) et Micheline Delisle (Jacques Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs : Yves Fontaine, Liliane Brisson, Murielle (Claude Cloutier), feu André (Lise Boulanger), feu Jocelyne (feu Yvon Drolet), feu Lise (feu Lucien Guérard), feu France (Alain Dignard), Michel (Denise Drouin), Serge (André Bédard), Jacques (Nicole Malouin), Normand et Pierre; ses petites-filles : Mélissa Fortier (Mélodie) Lauriane Robitaille (Thomas Laliberté) et Anabelle Robitaille, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Docteur Gorman et toute la grande famille du CHU de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu, soins intensifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 , tél :418-525-4385.